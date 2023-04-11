«Три команды за сезон - такое бывает только в России». Мостовой — о Талалаеве в «Химках»

Экс-полузащитник сборной России Александр Мостовой отреагировал на назначение Андрея Талалаева на пост главного тренера «Химок».

Отметим, что в этом сезоне 50-летний специалист также возглавлял «Ахмат» и «Торпедо».

«Хорошо, что не будет побит рекорд, когда за один сезон человек поменял три команды, потому что контракт на пять лет. Хотя время ещё было — Талалаев мог и четвёртую команду в этом сезоне успеть потренировать. Это удивительно. Я много чего видел, но чтобы за один сезон поменять три команды — такое бывает только в России», — цитирует Мостового «Чемпионат».

На данный момент «Химки» занимают 15-е место в турнирной таблице чемпионата России, набрав 13 очков в 22 играх.