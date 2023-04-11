Агент Оздоева рассказал об интересе к футболисту со стороны других клубов

Анзор Гаргаев, агент полузащитника Магомеда Оздоева, заявил, что его клиент интересен другим клубам, однако, он не планирует покидать турецкий «Фатих Карагюмрюк».

«Да, к нему проявляют интерес другие клубы, но нюанс состоит в том, что у него контракт рассчитан на год с лишним. Поэтому вопрос в том, насколько эти интересы совпадут с интересом его сегодняшнего клуба.

Магомед готов задержаться в «Фатихе»? Его устраивает такой расклад. С приходом Пирло строится новая команда. С августа прошло не так много времени – практически полгода всего, но плоды совместной работы тренерского штаба и футболистов уже видны», – заявил агент порталу Metaratings.ru.

30-летний Оздоев выступает в Турции с июля 2022 года. В нынешнем сезоне он провел во всех турнирах 26 матчей, забил 5 голов и отдал 4 голевых паса.