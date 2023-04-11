Вячеслав Колосков: В «Химках» больше года никто не работает, Талалаев — не тренер-спаситель

Почетный президент РФС Вячеслав Колосков высказался относительно пятилетнего соглашения между «Химками» и новым главным тренером Андреем Талалаевым.

Напомним, что 50-летний специалист уже возглавлял команду с апреля 2019-го по январь 2020 года.

«Считаю, что контракт Андрея Талалаева на пять лет — это абсолютно невыполнимое условие для «Химок». Там никто больше года не работает. Это выглядит анекдотично. Талалаев — не тренер-спаситель. У него нет такого, чтобы он пришел и вытащил команду из безнадежной ситуации. Безусловно, он талантливый человек, но это не значит, что он талантливый тренер», — приводят »РИА Новости» слова Колоскова.

В этом сезоне Талалаев также возглавлял «Ахмат» и «Торпедо».

«Химки» сейчас занимают 15-е место в таблице РПЛ.