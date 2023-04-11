Тарханов заявил, что с Талалаевым «Химки» вылетят в Первую лигу

Бывший главный тренер ряда команд РПЛ Александр Тарханов считает, что руководство «Химок» заключило долгосрочный контракт с Андреем Талалаевым в связи с отсутствием веры в сохранении командой прописки в элитном дивизионе.

«Химки» подписали Талалаева на пять лет, потому что точно вылетят в ФНЛ. А там нужно будет снова бороться за выход в Премьер-Лигу. Руководители «Химок» доверяют Талалаеву и рассчитывают на создание команды, поэтому предоставили ему контракт на такой срок», - приводит слова Тарханова «Чемпионат».

Вместе с тем, Александр Федорович сказал, что шансы на спасение у химчан достаточно неплохие, ведь от зоны стыковых матчей их отделяют всего четыре очка за восемь туров до окончания первенства.

Напомним, соглашение «Химок» с Талалаевым рассчитано на пять лет.