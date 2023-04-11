Роналду недоволен работой главного тренера «Аль-Насра»

Форвард Аль-Насра» Криштиану Роналду недоволен игрой, которую показывает команда под руководством Руди Гарсии. Об этом сообщает AS со ссылкой на саудовские СМИ.

По данным источника, нападающий уверен, что «Аль-Наср» способен играть намного лучше.

Напомним, в нынешнем сезоне чемпионата страны команда занимает 2-е место, уступая лидирующему «Аль-Иттихаду» 3 очка.

Что касается Гарсии, то сроки его контракта до сих пор неизвестны. Он возглавил «Аль-Наср» летом 2022 года. До этого специалист работал в таких клубах, как «Сент-Этьен», «Дижон», «Ле-Ман», «Лилль», «Рома», «Марсель», «Лион» и других.