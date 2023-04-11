Лэмпард назвал фаворита в матче «Реал» - «Челси»

Главный тренер лондонского «Челси» Фрэнк Лэмпард поделился своими ожиданиями от первого четвертьфинального поединка Лиги чемпионов против мадридского «Реала».

«Реал» - фаворит в завтрашнем матче, но в нашем спорте нет ничего лучше, чем доказывать людям, что они ошибаются. Если спортсмен не справляется, то он не попадает в топ-команды», - приводит слова Лэмпарда Football.London.

Напомним, 12 апреля «Реал» и «Челси» встретятся в первом четвертьфинальном матче Лиги чемпионов.

Встреча пройдет в Мадриде. Начало в 22.00 по московскому времени.