«Интер» на выезде победил «Бенфику» в первом матче 1/4 финала Лиги чемпионов

Футболисты «Интера» на выезде обыграли «Бенфику» (2:0) в первом матче 1/4 финала Лиги чемпионов.
Отметим, что авторами забитых мячей в прошедшей встрече стали полузащитник Николо Барелла, отличившийся на 51-й минуте, и нападающий Ромелу Лукаку, реализовавший 11-метровый удар (82).
Ответная встреча между командами состоится 19 апреля в Милане.
Лига чемпионов
1/4 финала
1-й матч
«Бенфика» (Португалия) – «Интер» (Италия) – 0:2 (0:0)
Голы: Барелла, 51. Лукаку, 82 (с пенальти).
источник: «Советский спорт»