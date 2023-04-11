«Интер» на выезде победил «Бенфику» в первом матче 1/4 финала Лиги чемпионов

Футболисты «Интера» на выезде обыграли «Бенфику» (2:0) в первом матче 1/4 финала Лиги чемпионов.

Отметим, что авторами забитых мячей в прошедшей встрече стали полузащитник Николо Барелла, отличившийся на 51-й минуте, и нападающий Ромелу Лукаку, реализовавший 11-метровый удар (82).

Ответная встреча между командами состоится 19 апреля в Милане.

Лига чемпионов

1/4 финала

1-й матч

«Бенфика» (Португалия) – «Интер» (Италия) – 0:2 (0:0)

Голы: Барелла, 51. Лукаку, 82 (с пенальти).