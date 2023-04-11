Радимов прокомментировал слухи об интересе «Зенита» к Пиняеву, Тюкавину и Дивееву

Бывший полузащитник питерского «Зенита» Владислав Радимов прокомментировал информацию об интересе сине-бело-голубых к Сергею Пиняеву, Игорю Дивееву и Константину Тюкавину.

«Тут вам надо позвонить генеральному директору Александру Медведеву. Говорить о слухах нет смысла. А правда или нет - знает только генеральный директор.

Если логично рассуждать, то футболисты сборной интересны любому клубу - ЦСКА, «Локомотиву» и так далее. До открытия трансферного окна это можно обсуждать сколько угодно», - приводит слова Радимова «Евро-Футбол».

Напомним, по информации СМИ питерцы готовятся к тому, что команду могут покинуть звездные бразильцы Малком и Клаудинью, несмотря на то, что сами футболисты и их представители заявляют, что прекрасно чувствуют себя в России и никуда не собираются.