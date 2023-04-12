«Зенит» хочет выкупить Мантуана за 3 млн евро у бразильского «Коринтаса»

Санкт-петербургский «Зенит» хочет выкупить полузащитника Густава Мантуана после окончания срока аренды, сообщает бразильский Lance.

Действующий чемпион России готов предложить «Коринтасу» за Мантуана от двух до трех миллионов евро. При этом отмечается, что бразильский клуб готов предоставить лишь 50% прав на футболиста.

Срок аренды Мантуана рассчитан до конца сезона-2022/23, но футболист ранее заявлял, что хотел бы остаться в Санкт-Петербурге. В этом чемпионате Мантуан провел 23 матча, стал автором четырех забитых мячей и одной голевой передачи.