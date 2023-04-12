Бывший игрок «Локомотива» Дмитрий Булыкин поделился мнением по поводу назначения Рашида Рахимова на должность главного тренера «Рубина».

«Удастся ли ему добиться выхода в РПЛ с «Рубином» — покажет время. Сейчас все остается неопределенным. Очень хочется, чтобы команда Тарастана вернулась в высший дивизион. Но дальше все зависит от игроков и от тренера. Если у Рахимова все получится, значит, что он отличный специалист для этой команды, если нет — не хороший. Мы все знаем, что он уже зарекомендовал себя, как грамотный наставник. Но есть и другие причины, почему у него может не сложиться с «Рубином». Будем надеяться, что у него нет никаких препятствий для работы», – приводит слова Булыкина «Чемпионат».

Добавим, что Рахимов не тренировал с апреля 2021 года после того, как покинул пост главного тренера «Уфы». Ранее он также руководил «Ахматом» и «Локомотивом».