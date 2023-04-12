«Реал» обыграл «Челси» в первом матче 1/4 финала Лиги чемпионов 

«Реал» на своем поле одержал победу над «Челси» в первом четвертьфинальном матче Лиги чемпионов.

Отметим, что очная встреча завершилась со счетом 2:0 в пользу мадридцев.

В составе королевского клуба забитыми мячами отличились нападающий Карим Бензема (21-я минута) и полузащитник Марко Асенсио (74).

На 59-й минуте матча защитник пенсионеров Бен Чилуэлл получил красную карточку и был удален с поля.

Добавим, что ответная встреча между «Реалом» и «Челси» состоится 18 апреля в Лондоне.

Лига чемпионов

1/4 финала

Первый матч

«Реал» (Испания) – «Челси» (Англия) – 2:0 (1:0)

Голы: Бензема, 21; Асенсио, 74.

Удаление: – Чилуэлл, 59.