«Реал» обыграл «Челси» в первом матче 1/4 финала Лиги чемпионов 

«Реал» на своем поле одержал победу над «Челси» в первом четвертьфинальном матче Лиги чемпионов.
Отметим, что очная встреча завершилась со счетом 2:0 в пользу мадридцев.
В составе королевского клуба забитыми мячами отличились нападающий Карим Бензема (21-я минута) и полузащитник Марко Асенсио (74).
На 59-й минуте матча защитник пенсионеров Бен Чилуэлл получил красную карточку и был удален с поля.
Добавим, что ответная встреча между «Реалом» и «Челси» состоится 18 апреля в Лондоне.
Лига чемпионов
1/4 финала
Первый матч
«Реал» (Испания) – «Челси» (Англия) – 2:0 (1:0)
Голы: Бензема, 21; Асенсио, 74.
Удаление: – Чилуэлл, 59.
источник: «Советский спорт»