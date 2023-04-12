Гол Беннасера принес «Милану» победу над «Наполи» в первом четвертьфинальном матче Лиги чемпионов 

Футболисты «Милана» минимально обыграли «Наполи» в первой матче 1/4 финала Лиги чемпионов.
Отметим, что встреча завершилась со счетом 1:0 в пользу «россонери», гол за которых забил полузащитник Исмаэль Беннасер на 40-й минуте.
На 75-й минуте матча хавбек неаполитанцев Андре Замбо-Ангисса получил вторую желтую карточку, за что был удален с поля
Напомним, что вторая четвертьфинальная игра между «Миланом» и «Наполи» пройдет 18 апреля в Неаполе на стадионе имени Диего Арманды Марадоны.
Лига чемпионов
1/4 финала
Первый матч
«Наполи» (Италия) – «Милан» (Италия) – 1:0 (1:0).
Гол: – Беннасер, 40.
Удаление: Ангисса, 75.
источник: «Советский спорт»