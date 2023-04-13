Анчелотти назвал лучшего игрока матча «Реал» – «Челси»

Полузащитник «Реала» Федерико Вальверде показал лучшее выступление в первом матче ¼ финала Лиги чемпионов против «Челси». Такое мнение выразил главный тренер «сливочных» Карло Анчелотти.

«Наверное, Вальверде был на поле лучшим. Он играл с таким азартом, помогал нам в обороне. Считаю, Феде выглядел эффектно в борьбе за мяч при его отборе», – цитирует Анчелотти пресс-служба УЕФА.

Напомним, Вальверде отыграл до финального свистка, но не отметился голевыми действиями на поле, а пресс-служба УЕФА назвала лучшим футболистом матча вингера «Реала» Винисиуса, который отдал 2 голевых паса.