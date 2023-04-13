Дмитрий Селюк: «Рубин» сделал разумный выбор – Рахимов грамотный специалист 

Рахимов сменил на этом посту Юрия Уткульбаева, который проработал 5 месяцев. Мы попросили прокомментировать эту новость футбольного агента Дмитрия Селюка.

– «Рубин» сделал разумный выбор – Рахимов грамотный специалист, – говорит Селюк. – Там отрыв от «Алании» и «Волгаря» всего 3 очка. Поэтому за чистую путевку «Рубину» еще предстоит побороться. Опытный Рахимов в этом плане хорошая кандидатура.

Правда, интересно, что они убрали Уткульбаева, который не проиграл ни разу.

– Три последних матча «Рубин» сыграл вничью, видимо, руководители клуба из-за этого стали нервничать.

– Похоже на то. Конечно, у Рахимова опыта и авторитета гораздо больше, чем у Уткульбаева, который мало известен широкой публике.

НАША СПРАВКА

Рашиду Рахимову 58 лет, ранее он тренировал в РПЛ пермский «Амкар», московский «Локомотив», грозненский «Ахмат» и «Уфу».

«Рубин» занимает второе место в первой лиге – 47 очков после 26 матчей. Лидирует калининградская «Балтика» – 53 очка.

Главные преследователи казанской команды – «Алания» и «Волгарь», у них по 44 очка.

Ближайший матч «Рубин» проведет 15 апреля, дома с «Шинником».