Тен Хаг хочет продать 13 футболистов, в том числе Магуайра, Мактоминея и Марсьяля

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг считает, что ряд футболистов должны покинуть команду по окончании сезона. Об этом пишет Daily Mail.

По данным источника, в числе тех, кто может быть продан этим летом, оказались: Эрик Байи, Алекс Теллес, Гарри Магуайр, Аарон Ван-Биссака, Виктор Линделеф, Фил Джонс и Брэндон Уильямс, ван де Бек, Факундо Пельистри, Амад Диалло, Скотт Мактоминей, Антони Марсьяль и Антони Эланга.

Отмечается, что тен Хаг не видит смысла держать их в команде, так как они перестали приносить пользу и не вписываются в игровую модель.

В данный момент «МЮ» занимает 4-е место в АПЛ, набрав 56 очков. Столько же у идущего на 3-й позиции «Ньюкасла», однако, команда Эдди Хау опережает «красных дьяволов» по дополнительным показателям.