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Хави призывает Месси вернуться в «Барселону» за счет личных сообщений 

Испанский специалист убеждает чемпиона мира в том, что в стане сине-гранатовых царит прекрасная атмосфера.
13 апреля 2023 23:33
автор: Глеб Шевяков

Наставник «Барселоны» Хави пытается уговорить форварда «ПСЖ» Лионеля Месси вернуться в состав каталонцев. Об этом сообщает Sport.es.

По информации источника, бывшие одноклубники ведут регулярную переписку. В сообщениях аргентинский футболист использует местоимение «мы», говоря о «Барселоне». В свою очередь, 43-летний специалист рассказывает игроку парижан, что в стане сине-гранатовых царит комфортная атмосфера, а в сплоченности команды нет сомнений, так как «Барселона» — это семья.

Напомним, что Месси покинул «Барселону» в августе 2021 года на правах свободного агента и перешел в «ПСЖ». Его контракт с парижским клубом истекает по завершении нынешнего сезона.

источник: Sport.es
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