«Фиорентина» разгромила «Лех» в первом матче 1/4 финала Лиги конференций

В первом матче 1/4 финала Лиги конференций итальянская «Фиорентина» на выезде разгромила польский «Лех».

Встреча завершилась со счетом 4:1 в пользу гостей, в составе которых отличились Артур Кабрал, Николас Гонсалес, Джакомо Бонавентура и Жонатан Иконе.

Хозяева ответили единственным точным ударом в исполнении Кристоффера Вельде.

Ответный матч пройдет 20 апреля во Флоренции.

В других противостояниях бельгийский «Андерлехт» дома одолел «АЗ» (2:0), а швейцарский «Базель» разошелся миром с французской «Ниццей» (2:2).