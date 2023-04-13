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«Байер» избежал поражения от «Юниона» в первом четвертьфинальном матче Лиге Европы 

Игра состоялась на стадионе «Бай-Арена» в Леверкузене. 
13 апреля 2023 23:52
автор: Глеб Шевяков

Футболисты «Байера» на своем поле сыграли вничью с «Юнионом» в первом матче Лиге Европы.

Отметим, что очная встреча завершилась со счетом 1:1.

В составе гостей гол забил нападающий Виктор Бонифас (51-й минута). За хозяев поля забитым мячом отличился форвард Флориан Вирц (82).

Добавим, что ответный матч четвертьфинала Лиги Европы между «Байером» и «Юнионом» пройдет 20 апреля в Брюсселе.

Лига Европы

1/4 финала

Первый матч

«Байер» (Германия) – «Юнион» (Бельгия) – 1:1 (0:0)

Голы: Вирц, 82. – Бонифас, 51.

источник: «Советский спорт»
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