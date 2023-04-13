«Байер» избежал поражения от «Юниона» в первом четвертьфинальном матче Лиге Европы 

Футболисты «Байера» на своем поле сыграли вничью с «Юнионом» в первом матче Лиге Европы.
Отметим, что очная встреча завершилась со счетом 1:1.
В составе гостей гол забил нападающий Виктор Бонифас (51-й минута). За хозяев поля забитым мячом отличился форвард Флориан Вирц (82).
Добавим, что ответный матч четвертьфинала Лиги Европы между «Байером» и «Юнионом» пройдет 20 апреля в Брюсселе.
Лига Европы
1/4 финала
Первый матч
«Байер» (Германия) – «Юнион» (Бельгия) – 1:1 (0:0)
Голы: Вирц, 82. – Бонифас, 51.
источник: «Советский спорт»