УЕФА огласил четверку футболистов, претендующих на звание лучшего игрока недели в Лиге Европы

Стали известны имена футболистов, претендующих на звание лучшего игрока недели в Лиге Европы. Об этом сообщает пресс-служба УЕФА.

Так, за награду поспорят полузащитник «Манчестер Юнайтед» Марсель Забитцер, защитник «Ювентуса» Федерико Гатти, нападающий «Юниона» Виктор Бонифас и хавбек «Фейеноорда» Оркун Кекчю.

Напомним, Забитцер забил 2 гола в матче с «Севильей» (2:2), а Гатти принес «Ювентусу» победу над «Спортингом» (1:0). Бонифас же поразил ворота «Байера» (1:1), а Кекчю выполнил 82 точных передач в противостоянии с «Ромой» (1:0).

Добавим, что проголосовать за лучшего игрока можно на официальном сайте УЕФА.