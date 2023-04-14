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Сергей Семак: Не сомневаюсь, что с «Ростовом» будет упорная игра

Встреча состоится 16 апреля.
Сергей Семак: Не сомневаюсь, что с «Ростовом» будет упорная игра
14 апреля 2023 11:48
автор: Артур Гичунцев
автор фото: ФК «Зенит»

В воскресенье, 16 апреля «Зенит» сыграет на выезде с «Ростовом» в матче 23-го тура чемпионата России. Главный тренер питерцев Сергей Семак выразил мнение, что команду ожидает непростое противостояние.

«Я не сомневаюсь, что с «Ростовом» будет упорная, но интересная игра. Потому что «Ростов» играет активно, пытается прессинговать, старается играть и выходить из обороны, используя короткие и средние передачи, поэтому мы вправе ждать хорошего именно по качеству футбола.

У нас на каждую игру настрой и мотивация, соответствующие тем целям, которые перед нами стоят. Нам нужно и дальше также продолжать готовиться, показывать максимально возможную, хорошую качественную игру», – заявил Семак, чьи слова приводит «Чемпионат».

Ранее о матче с «Зенитом» высказался главный тренер «Ростова» Валерий Карпин.

Добавим, что в нынешнем сезоне чемпионата России сине-бело-голубые занимают 1-е место, набрав 54 очка. У донской команды – 45 очков и 2-я позиция.

источник: Чемпионат.com
Сергей Семак: Не сомневаюсь, что с «Ростовом» будет упорная игра
Сергей Семак: Не сомневаюсь, что с «Ростовом» будет упорная игра
Встреча состоится 16 апреля.
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