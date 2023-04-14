Четыре тренера перешли из московского «Торпедо» в «Химки»

Четыре тренера, ранее работавшие в штабе Андрея Талалаева в московском «Торпедо», продолжат свою работу вместе с ним в «Химках», сообщается в Telegram-канале красно-черных.

В тренерский штаб «Химок» вошли итальянец Серджио Джовани, россияне Евгений Княжев, Антон Мельниченко и Юрий Нагайцев.

11 апреля Талалаев был назван главным тренером «Химок», подписав с командой пятилетний контракт. Этот клуб стал для Талалаева третьим в нынешнем сезоне. Ранее он работал в «Ахмате» и «Торпедо».

После 22 туров «Химки» набрали 13 очков и занимают 15-е место в турнирной таблице Российской премьер-лиги, находясь в зоне вылета.