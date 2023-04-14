Лидер сборной Марокко: Мне нравилось видеть, как плачет Роналду, я предпочитаю Месси

Полузащитник сборной Марокко Софьян Буфаль объяснил, почему между Криштиану Роналду и Лионелем Месси его симпатии на стороне аргентинца.

«При всем моем уважении к нему мне больше нравилось видеть, как плачет Роналду, а не мои партнеры. Я предпочитаю Месси, а не Роналду и хочу играть за «Барселону», - приводит слова футболиста Goal.com.

Напомним, сборная Марокко остановила Португалию в четвертьфинале ЧМ-2022. Встреча между командами завершилась со счетом 1:0 в пользу африканцев, которые в итоге заняли четвертое место на турнире.

Аргентина во главе с Лионелем Месси выиграла титул, обыграв в финале Францию.