Кассано жестко высмеял Моуринью, сравнив его с Гвардиолой

Бывший футболист сборной Италии Антонио Кассано продолжает нападки на главного тренера «Ромы» Жозе Моуринью. На сей раз экс-игрок заявил, что португалец перестал развиваться на профессиональном поприще.

«Моуринью не годится даже для того, чтобы начищать ботинки Гвардиоле. Когда он уйдет на пенсию, никто о нем не вспомнит. Он застрял во времени как тренер. Меня не волнует, какие трофеи он выиграл, он может засунуть их себе в задницу. Они не были выиграны в современном футболе», – сказал Кассано изданию A Bola.

Напомним, последний трофей Моуринью выиграл в 2022 году: он привел «Рому» к победе в Лиге конференций. Таким образом, «волки» стали первой командой в истории, кому удалось выиграть этот турнир.