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Кассано жестко высмеял Моуринью, сравнив его с Гвардиолой

По словам бывшего полузащитника, португалец застрял во времени.
14 апреля 2023 21:38
автор: Артур Гичунцев

Бывший футболист сборной Италии Антонио Кассано продолжает нападки на главного тренера «Ромы» Жозе Моуринью. На сей раз экс-игрок заявил, что португалец перестал развиваться на профессиональном поприще.

«Моуринью не годится даже для того, чтобы начищать ботинки Гвардиоле. Когда он уйдет на пенсию, никто о нем не вспомнит. Он застрял во времени как тренер. Меня не волнует, какие трофеи он выиграл, он может засунуть их себе в задницу. Они не были выиграны в современном футболе», – сказал Кассано изданию A Bola.

Напомним, последний трофей Моуринью выиграл в 2022 году: он привел «Рому» к победе в Лиге конференций. Таким образом, «волки» стали первой командой в истории, кому удалось выиграть этот турнир.

источник: «Советский спорт»
Кассано жестко высмеял Моуринью, сравнив его с Гвардиолой
По словам бывшего полузащитника, португалец застрял во времени.
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