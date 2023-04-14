В CAFA прокомментировали информацию об отказе сборной России от Кубка Азии

По данным газеты «Спорт-Экспресс», сборная России не примет участия в Кубке Азии. Впрочем. источник, близкий к Центральноазиатской футбольной ассоциации (CAFA), не подтвердил эти слухи.

«Пока не получали от РФС информацию об отказе от участия и поэтому не отменяли участие сборной России на летнем турнире. Все пока на стадии переговоров, ждем итогов», – сказал источник, чьи слова приводит Sport24.ru.

Ранее главный тренер сборной России Валерий Карпин также не подтвердил информацию об отказе команды от Кубка Азии.

Напомним, в рамках этого турнира должны сыграть сборные Ирана, Узбекистана, Киргизии, Таджикистана, Туркменистана и Афганистана.