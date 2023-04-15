Черевченко предположил, почему сборная России хочет отказаться от участия в Кубке Азии

Известный российский тренер Игорь Черевченко прокомментировал слухи о желании сборной России сняться с чемпионата Футбольной ассоциации Центральной Азии (CAFA), который состоится этим летом.

По словам специалиста, такое решение могут принять из-за погодных условий. Кроме того, на ситуацию может повлиять тот факт, что у футболистов не будет времени на полноценный отдых после клубного сезона.

«Честно говоря, не думаю, что стоит отвергать предложения участвовать в подобных турнирах, так как в нынешней ситуации выбор ограничен. Этот турнир может быть полезен в будущем», – добавил Черевченко, чьи слова приводит Sport24.ru.

Ранее источник, близкий к CAFA, заявил, что РФС не сообщал организации об отказе от участия в турнире.