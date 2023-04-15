Хави назвал лучшего тренера мира

Лучшим тренером мира является наставник «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола. Такое мнение выразил рулевой «Барселоны» Хави Эрнандес, который выступал под его руководством на «Камп Ноу».

«Для меня это особенный, уникальный тренер, который всегда привносит что-то новое.

У него всегда можно чему-то научиться. Я не хочу сравнить себя с ним. У него потрясающая карьера, а моя только началась», – добавил Хави, чьи слова приводит Barca Universal.

До прихода в «Манчестер Сити» Гвардиола тренировал «Баварию» и «Барселону». Он является двукратным победителем Лиги чемпионов, четырехкратным чемпионом Англии, трехкратным чемпионом Германии, а также трехкратным обладателем Суперкубка УЕФА. Испанец дважды признавался лучшим клубным тренером года (2008, 2010).