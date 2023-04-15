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Талалаев получил красную карточку в первом матче после возвращения в «Химки»

Тренер не смог сдержать эмоций в игре с «Крыльями Советов».
Талалаев получил красную карточку в первом матче после возвращения в «Химки»
15 апреля 2023 16:08
автор: Артур Гичунцев
автор фото: ФК «Химки»

Сегодня, 15 апреля, «Химки» сыграли вничью с «Крыльями Советов» в 23-м туре чемпионата России (0:0).

Это был первый матч для нового главного тренера подмосковного клуба Андрея Талалаева. Специалист, вернувшийся в команду спустя 4 года, не смог сдержать эмоций в концовке матча и швырнул бутылку с водой. За это главный арбитр встречи Рафаэль Шафеев показал ему красную карточку.

Таким образом, Талалаев пропустит как минимум следующий тур против «Торпедо», своей бывшей команды.

источник: «Советский спорт»
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