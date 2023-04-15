«Рубин» разгромил «Шинник» в дебютном матче под руководством Рахимова

Футболисты «Рубины» на своем поле обыграли «Шинник» в матче 27-го тура Первой лиги.

Отметим, что очная встреча команд завершилась со счетом 3:0 в пользу казанцев.

За хозяев поле забитыми мячами отличились нападающий Виталий Лисакович (14-я минута), полузащитники Дмитрий Кабутов (73) и Алан Дзагоев (86).

На 89-й минуте встречи с поля был удален игрок гостей Андрей Батютин.

Таким образом, «Рубин» набирает 50 очков и по-прежнему занимает второе место в турнирной таблице Первой лиги. «Шинник» опускается на 8-ю строчку, имея в своем активе 36 очков.

Первая лига

27-й тур

«Рубин» (Казань) – «Шинник» (Ярославль) – 3:0 (1:0)

Голы: Лисакович, 14; Кабутов, 73; Дзагоев, 86.

Удаление: – Батютин, 89.