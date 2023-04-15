Главный тренер «Химок» Андрей Талалаев поделился мнением о своем удалении в матче 23-го тура чемпионата России с «Крыльями Советов» (0:0).

По признанию наставника красно-черных, он подбросил бутылку с водой из-за эмоций, так как посчитал, что Мирзов забил гол в ворота соперника.

«Судья подошел к скамейке и задал вопрос: «Кто бросил?» А мы здесь не растим Комличенко, говорим правду в лицо. Поэтому признался, что это я сделал. Арбитр достал красную карточку и показал мне. Ничего не поделаешь, пришлось уйти с поля», – заявил тренер подмосковного клуба в эфире «Матч Премьер».

Добавим, что Талалаев был удален с поля из-за выкатившейся на газон бутылки с водой на 90-й минуте встречи. Он пропустит следующую игру «Химок» с «Торпедо» (22 апреля).