Голы Месси и Мбаппе принесли «ПСЖ» победу над «Лансом»

В центральном матче 31-го тура французской Лиги 1 «ПСЖ» на своем поле обыграл «Ланс».

Встреча завершилась со счетом 3:1 в пользу хозяев, в составе которых отличились Килиан Мбаппе, Витинья и Лионель Месси.

Гости ответили точным ударом Пшемыслава Франковского с пенальти.

Отметим, что «Ланс» с 19-й минуты играл в меньшинстве после удаления Абдула Самеда.

Парижане набрали 72 очка и на девять очков оторвались от команды Франка Эза, которая с 63 очками осталась второй. Уже в этом туре ее может подвинуть на третью строчку «Марсель» в случае победы над «Труа».

Лига 1

«ПСЖ» - «Ланс» - 3:1 (3:0)

Голы: Мбаппе, 31; Витинья, 37; Месси, 40 - Франковский, 60 (с пенальти)

Удаление: Самед, 19.