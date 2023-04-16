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«Рома» разгромила «Удинезе» в матче 30-го тура Серии А

Подопечные Жозе Моуринью закрепились на третьем месте в чемпионате Италии.
16 апреля 2023 23:44
автор: Александр Евграфов

Футболисты «Ромы» победили «Удинезе» в матче 30-го тура чемпионата Италии. Встреча в Риме завершилась со счетом 3:0 в пользу хозяев поля.

Победу столичному клубу принесли голы Эдоардо Бове (37-я минута), Лоренцо Пеллегрини (55) и Тэмми Абрахам (90+1).

В матче было назначено два пенальти и оба не были реализованы. У «Ромы» не забил Бриан Кристанте (37-я минута), а у гостей не реализовал на 69-й минуте Роберто Перейра.

«Рома» набрала 56 очков и закрепилась на третьем месте чемпионата Италии, отставая на 5 очков от «Лацио» и на 19 от лидирующего «Наполи». «Удинезе» с 39 очками осталась на 12-м месте.

В 31-м туре 23 апреля «Удинезе» примет «Кремонезе», а на следующий день «Рома» сыграет в гостях с «Аталантой».

Футбол. Чемпионат Италии. 30-й тур.

«Рома» - «Удинезе» - 3:0 (1:0)

Голы: Бове, 37; Пеллегрини, 55; Абрахам, 90+1

Нереализованные пенальти: Кристанте, 37 – Перейра, 69

источник: «Советский спорт»
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