«Челси» провел переговоры с Юлианом Нагельсманом

Бывший главный тренер «Баварии» Юлиан Нагельсман провел встречу с руководством «Челси». Об этом пишет The Times.

По данным источника, в диалоге также принимали участие агенты специалиста. В ходе беседы, менеджеры попросили «синих» предоставить план на ближайшее время, а также обозначить полномочия Нагельсмана на «Стэмфорд Бридж». Вероятно, агенты пытались выяснить, будет ли молодой наставник влиять на трансферную политику и другие вопросы.

Отмечается, что в «Челси» не хотят спешить с назначением нового тренера. Клуб намерен пообщаться с каждым претендентом и только потом принимать решение.

Ранее сообщалось, что лондонцы рассматривают Луиса Энрике, Маурисио Почеттино, Лучано Спаллетти («Наполи»), Рубена Аморима («Спортинг»), Венсана Компани («Бернли»), а также Абеля Феррейру («Палмейрас»).