Орлов объяснил, почему «Ростов» сыграл лучше «Зенита»

Спортивный журналист Геннадий Орлов оценил игру «Ростова» в матче 23-го тура РПЛ против «Зенита» (0:0).

По словам комментатора, главный тренер дончан Валерий Карпин выбрал правильную тактику, которая помогла его команде показать качественный футбол.

«Так хорошо против «Зенита» в этом сезоне никто не играл. Какой высокий прессинг применила команда Карпина! Все четко, организованно. Дончане порой ставили гостей в тупик.

«Ростов» мне очень понравился. Хозяева слажено действовали в обороне и быстро переходили в атаку», – отметил Орлов, чьи слова приводит «СЭ».

После матча в Ростове донской клуб остался на 2-й позиции. В его активе 46 очков. У «Зенита» – 55 очков и 1-я позиция.