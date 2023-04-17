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Орлов объяснил, почему «Ростов» сыграл лучше «Зенита»

Комментатор – о центральном матче 23-го тура.
Орлов объяснил, почему «Ростов» сыграл лучше «Зенита»
17 апреля 2023 11:18
автор: Артур Гичунцев
автор фото: ФК «Ростов»

Спортивный журналист Геннадий Орлов оценил игру «Ростова» в матче 23-го тура РПЛ против «Зенита» (0:0).

По словам комментатора, главный тренер дончан Валерий Карпин выбрал правильную тактику, которая помогла его команде показать качественный футбол.

«Так хорошо против «Зенита» в этом сезоне никто не играл. Какой высокий прессинг применила команда Карпина! Все четко, организованно. Дончане порой ставили гостей в тупик.

«Ростов» мне очень понравился. Хозяева слажено действовали в обороне и быстро переходили в атаку», – отметил Орлов, чьи слова приводит «СЭ».

После матча в Ростове донской клуб остался на 2-й позиции. В его активе 46 очков. У «Зенита» – 55 очков и 1-я позиция.

источник: «Спорт-Экспресс»
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