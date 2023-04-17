Комличенко отреагировал на слова Талалаева

Главный тренер «Химок» Андрей Талалаев, комментируя свое удаление в матче с «Крыльями Советов» (0:0), выдал язвительную шутку в адрес форварда «Ростова» Николая Комличенко.

Напомним, специалист покинул поле из-за брошенной бутылки, а после матча он сказал: «Арбитр подошел и спросил , а мы не растим Комличенко, говорим правду в лицо. Сказал, что я бросил».

Позже Талалаеву ответил главный тренер «Ростова» Валерий Карпин. Он призвал коллегу «не открывать рот» и не упоминать футболистов донского клуба. Комличенко же поддержал позицию Карпина.

«Валерий Георгиевич вчера уже все сказал, добавить нечего», – отметил форвард в интервью «Матч ТВ».