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Дубли Салаха и Жоты помогли «Ливерпулю» разгромить «Лидс» в матче с семью голами

Встреча АПЛ прошла на стадионе «Элланд Роуд».
17 апреля 2023 23:52

«Ливерпуль» на выезде оказался сильнее «Лидса» в матче 31-го тура чемпионата Англии. Встреча завершилась со счетом 6:1 в пользу мерсисайдцев.

В составе победителей по дублю оформил Мохаммед Салах (39-я и 64-я минуты) и Диогу Жота (52, 74). Также по одному разу отличились Коди Гакпо (35) Дарвин Нуньес (90). «Павлины» ответили забитым мячом в исполнении Луиса Синистерра (47).

Таким образом, команда Юргена Клоппа с 47 очками осталась на восьмой позиции турнирной таблицы АПЛ. Подопечные Хави Грасии находятся на 16-й строчке, имея в своем активе 29 очков.

В следующем туре «Ливерпуль» примет дома «Ноттингем Форест», а «Лидс» отправится в гости к «Фулхэму». Оба противостояния состоятся 22 апреля.

АПЛ
31-й тур
«Лидс» – «Ливерпуль» – 1:6 (0:2)
Голы: 0:1 – Гакпо, 35; 0:2 – Салах, 39; 1:2 – Синистерра, 47; 1:3 – Диогу Жота, 52; 1:4 – Салах, 64; 1:5 – Диогу Жота, 74; 1:6 – Нуньес, 90.
«Лидс»:Мелье, Кристенсен, Стрейк, Кох, Фирпо, Рока, Харрисон, Маккенни, Ааронсон (Рюттер, 66), Родриго (Саммервилл, 66), Синистерра (Форшоу, 77).
«Ливерпуль»: Алиссон, Александер-Арнолд, ван Дейк, Конате, Робертсон, Хендерсон (Милнер, 81), Фабиньо (Тьяго, 85), Джонс, Салах (Нуньес, 81), Диогу Жота (Фирмино, 82), Гакпо (Диас, 81).
Предупреждение: Фабиньо (42).

источник: «Советский спорт»
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