Экс-арбитр РПЛ Федотов объяснил, почему судья не стал удалять Самсонова в матче со «Спартаком»

Бывший арбитр РПЛ Игорь Федотов прокомментировал эпизод из матча 23-го тура РПЛ между московскими «Торпедо» и «Спартаком», в котором футболист черно-белых Артем Самсонов избежал красной карточки за грубый фол против соперника.

«Игрок «Торпедо» в безрассудной манере прыгнул в соперника, и арбитр, возможно, не увидел самого контакта. Но я хочу отметить Шадыханова. Многие считают, что Самсонову следовало показать красную карточку, однако арбитр дал желтую, потому что после контакта игрок «Торпедо» максимально быстро согнул ногу и она ушла вскользь», - приводит слова Федотова «Чемпионат».

Напомним, что встреча завершилась со счетом 2:1 в пользу подопечных Гильермо Абаскаля.

За красно-белых голы забили форвард Бальде Кейта (18-я минута) и полузащитник Роман Зобнин (45+1), который реализовал пенальти в концовке первого тайма. Хозяева поля ответили забитым мячом Ильи Стефановича (90+2).

На 68-й минуте встречи защитник гостей Руслан Литвинов получил вторую желтую карточку и был удален с поля. А на 89-й минуте красно-белые остались вдевятером после того, как полузащитник Кристофер Мартинс Перейра покинул поле за полученную вторую желтую карточку.

Таким образом, «Спартак» вернулся на третье место в турнирной таблице РПЛ, набрав 45 очков после 23 матчей. «Торпедо» располагается на последней, 16-й строчке, имея в своем активе 13 очков.