Молодежный чемпионат мира по футболу официально перенесли из Индонезии в Аргентину 

Аргентина официально стала страной-хозяйкой молодежного чемпионата мира 2023 года среди сборных до 20 лет. Об этом сообщает пресс-служба ФИФА.

Отметим, что ранее руководство ФИФА приняло решение лишить право проведение молодежного мирового первенства Индонезию. Местный губернатор Бали Ваян Костер выступил против участия в турнире молодежной сборной Израиля.

Добавим, что мировое первенство среди молодежных национальных команд состоится в период с 20 мая по 11 июня. В турнире примут участие 24 сборные.