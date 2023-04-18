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Осимхен готов рассмотреть вариант с переходом в «Баварию»

Трансфер может состояться этим летом.
Осимхен готов рассмотреть вариант с переходом в «Баварию»
18 апреля 2023 10:38
автор: Артур Гичунцев
автор фото: Серия А

Форвард «Наполи» Виктор Осимхен получил предложение от «Баварии». Об этом сообщает Sport1.

По данным источника, нигерийца привлекает проект мюнхенского гранда. Кроме того, его девушка родилась в Германии и хотела бы вернуться на родину. Отмечается, трансферу может помешать высокий ценник на игрока, составляющий 100 млн евро.

Ранее сообщалось, что 24-летний нападающий получил предложения от «Челси», «МЮ» и других клубов.

Добавим, что в Бундеслиге Виктор Осимхен защищал цвета «Вольфсбурга». В составе этой команды он провел 16 матчей и не отметился голевыми действиями на поле.

источник: «Советский спорт»
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