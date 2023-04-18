Осимхен готов рассмотреть вариант с переходом в «Баварию»

Форвард «Наполи» Виктор Осимхен получил предложение от «Баварии». Об этом сообщает Sport1.

По данным источника, нигерийца привлекает проект мюнхенского гранда. Кроме того, его девушка родилась в Германии и хотела бы вернуться на родину. Отмечается, трансферу может помешать высокий ценник на игрока, составляющий 100 млн евро.

Ранее сообщалось, что 24-летний нападающий получил предложения от «Челси», «МЮ» и других клубов.

Добавим, что в Бундеслиге Виктор Осимхен защищал цвета «Вольфсбурга». В составе этой команды он провел 16 матчей и не отметился голевыми действиями на поле.