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Валерий Овчинников: Дзюба для «Локомотива» – просто находка 

В восьми сыгранных встречах за красно-зеленых нападающий забил шесть голов и отдал четыре результативных передачи.
Валерий Овчинников: Дзюба для «Локомотива» – просто находка 
18 апреля 2023 15:36
автор: Юрий Волохов
автор фото: ФК «Локомотив»

Известный в прошлом тренер и функционер Валерий Овчинников высказался об игре 23-го тура чемпионата России между «Оренбургом» и «Локомотивом».

Отметим, что в прошедшей встрече форвард железнодорожников Артем Дзюба оформил ассистентский хет-трик.

«Локомотив» разгромил на выезде «Оренбург» 4:1, Дзюба отдал три голевых передачи. Жжет Артем!

Шесть голов весной уже забил, сейчас три передачи отдал. Дзюба для «Локомотива» просто находка.

Забивает, отдает – де Брейне какой-то.

Давайте не будет его называть именами иностранных звезд, а будем его называть просто – Дзюба.

Напомним, что благодаря победе над оренбургской командой «Локомотив» поднялся уже на 10-е место в турнирной таблице РПЛ и опередил «Урал» на три очка.

В 24-м туре подопечные Михаила Галактионова сыграют в гостях с ЦСКА.

источник: «Советский спорт»
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