Валерий Овчинников: Дзюба для «Локомотива» – просто находка 

Известный в прошлом тренер и функционер Валерий Овчинников высказался об игре 23-го тура чемпионата России между «Оренбургом» и «Локомотивом».

Отметим, что в прошедшей встрече форвард железнодорожников Артем Дзюба оформил ассистентский хет-трик.

– «Локомотив» разгромил на выезде «Оренбург» – 4:1, Дзюба отдал три голевых передачи. Жжет Артем!

– Шесть голов весной уже забил, сейчас три передачи отдал. Дзюба для «Локомотива» – просто находка.

– Забивает, отдает – де Брейне какой-то.

– Давайте не будет его называть именами иностранных звезд, а будем его называть просто – Дзюба.

Напомним, что благодаря победе над оренбургской командой «Локомотив» поднялся уже на 10-е место в турнирной таблице РПЛ и опередил «Урал» на три очка.

В 24-м туре подопечные Михаила Галактионова сыграют в гостях с ЦСКА.