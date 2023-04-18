ФутболХоккейБокс/ММАФигурное катаниеФормула-1>x
Серебряный ЛевЕсть комментарийСпорт и бизнесПодкастыLife & StyleССРАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелоспортВодное полоВодно-моторный спортВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХроникаХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры

Агент Селюк: Как же Слуцкий умудрился с Хвичей вылететь в ФНЛ?

Экс-тренер «Рубина» Леонид Слуцкий высказался об игре Хвичи Кварацхелия в «Наполи». И то ли порадовался, то ли посетовал, что итальянцы купили игрока за маленькие деньги.
18 апреля 2023 16:38
автор: Юрий Волохов

«Поздравляю «Наполи» с тем, что они выиграли в лотерею. Практически за бесценок получили игрока стоимостью € 120 млн», – сказал Слуцкий.

Известный футбольный агент Дмитрий Селюк отреагировал на слова тренера.

– Во-первых, Хвичу никто не знал в Европе, переходил он в «Наполи», будучи игроком команды первой лиги России, поэтому и оценили его не очень высоко. Какие тут претензии к «Наполи»?

Кстати, как же Слуцкий умудрился с таким футболистом, как Хвича, вылететь в ФНЛ? Пусть Слуцкий ведет свое шоу, это у него лучше получается, – заявил Селюк в интервью «Советскому спорту».

В текущем сезоне чемпионата Италии Кварацхелия провел 26 матчей в составе «Наполи», забил 12 мячей и отдал 10 результативных передач.

источник: «Советский спорт»
Агент Селюк: Как же Слуцкий умудрился с Хвичей вылететь в ФНЛ?
Экс-тренер «Рубина» Леонид Слуцкий высказался об игре Хвичи Кварацхелия в «Наполи». И то ли порадовался, то ли посетовал, что итальянцы купили игрока за маленькие деньги.
18.04.2023 16:38
Футбол
автор: Юрий Волохов
Безбородов рассудит «Спартак» и «Краснодар», Мешков назначен на матч «Зенит» – «Динамо»
Безбородов рассудит «Спартак» и «Краснодар», Мешков назначен на матч «Зенит» – «Динамо»
Матчи тура пройдут с 22 по 24 апреля.
18.04.2023 16:01
Футбол
автор: Александр Поволоцкий
РФС назначил арбитров на матч РПЛ между ЦСКА и «Локомотивом»
РФС назначил арбитров на матч РПЛ между ЦСКА и «Локомотивом»
Игра пройдет на домашнем стадионе армейцев 23 апреля и начнется в 19:30 мск.
18.04.2023 15:47
Футбол
автор: Александр Поволоцкий
Валерий Овчинников: Дзюба для «Локомотива» – просто находка 
Валерий Овчинников: Дзюба для «Локомотива» – просто находка 
В восьми сыгранных встречах за красно-зеленых нападающий забил шесть голов и отдал четыре результативных передачи.
18.04.2023 15:36
Футбол
автор: Юрий Волохов
Игроки «Бунедкора» и «Насафа» устроили массовую драку после матча чемпионата Узбекистана
Игроки «Бунедкора» и «Насафа» устроили массовую драку после матча чемпионата Узбекистана
Национальная ассоциация футбола начала свое расследование по итогам инцидента.
18.04.2023 15:25
Футбол
автор: Александр Поволоцкий
Погба дал показания в суде по делу о вымогательствах
Погба дал показания в суде по делу о вымогательствах
Футболист рассказал о влиянии, которое эта история оказала на его карьеру.
18.04.2023 15:00
Футбол
автор: Александр Поволоцкий
Экс-президент «Зенита» считает, что сейчас в команде нет таких лидеров, каким был Дзюба
Экс-президент «Зенита» считает, что сейчас в команде нет таких лидеров, каким был Дзюба
Бывший функционер сравнил нападающего с голкипером сине-бело-голубых.
18.04.2023 14:37
Футбол
автор: Александр Поволоцкий
Защитник «Брентфорда» рассказал о странном поведении Холанда во время матчей
Защитник «Брентфорда» рассказал о странном поведении Холанда во время матчей
Команды футболистов встречались 12 ноября 2022 года в матче 16-го тура АПЛ.
18.04.2023 14:25
Футбол
автор: Александр Поволоцкий
Кечинов оценил шансы «Спартака» опередить «Ростов» в борьбе за серебро РПЛ
Кечинов оценил шансы «Спартака» опередить «Ростов» в борьбе за серебро РПЛ
Экс-игрок сделал уверенный прогноз.
18.04.2023 13:44
Футбол
автор: Артур Гичунцев
Реклама на sovsport.ru: adv@sovsport.ru

О компании Реклама на сайте Вакансии Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2023г. Все права защищены.
 яндекс.метрика