Агент Селюк: Как же Слуцкий умудрился с Хвичей вылететь в ФНЛ?

«Поздравляю «Наполи» с тем, что они выиграли в лотерею. Практически за бесценок получили игрока стоимостью € 120 млн», – сказал Слуцкий.

Известный футбольный агент Дмитрий Селюк отреагировал на слова тренера.

– Во-первых, Хвичу никто не знал в Европе, переходил он в «Наполи», будучи игроком команды первой лиги России, поэтому и оценили его не очень высоко. Какие тут претензии к «Наполи»?

Кстати, как же Слуцкий умудрился с таким футболистом, как Хвича, вылететь в ФНЛ? Пусть Слуцкий ведет свое шоу, это у него лучше получается, – заявил Селюк в интервью «Советскому спорту».

В текущем сезоне чемпионата Италии Кварацхелия провел 26 матчей в составе «Наполи», забил 12 мячей и отдал 10 результативных передач.