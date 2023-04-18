Генсек РФС Митрофанов ответил на вопрос об участии крымских клубов в российских турнирах

В РФС отреагировали на информацию о возможном участии клубов из Республики Крым в российских соревнованиях.

Ранее в СМИ сообщалось, что «Севастополь» 24 апреля отправит в Российский футбольный союз все необходимые документы для лицензирования для участия во второй лиге.

«Мы ждем решения по реформе Второй лиги. Решение будем выносить на рассмотрение исполкома — это произойдёт на следующей неделе. Эта инициатива должна поступить. Посмотрим, какой субъект будет рассматривать РФС», — цитирует слова генерального секретаря союза Максима Митрофанова «Чемпионат».

Комиссия РФС планирует посетить «Севастополь» в ближайшее время для оценки возможностей команды.