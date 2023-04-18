Кампуш пытается убедить руководство «ПСЖ» пригласить Моуринью. Клуб смущает всего один фактор

Главный тренер «Ромы» Жозе Моуринью может возглавить «ПСЖ». Об этом пишет RMC Sport.

По данным источника, советник по спортивным вопросам парижан Луиш Кампуш пытается убедить руководство в приглашении специалиста, однако, боссы французского гранда опасаются, что наставник не сможет найти общий язык с командой.

Ранее сообщалось, что «ПСЖ» рассматривает на должность главного тренера Юлиана Нагельсманна, Тиаго Мотту и Зинедина Зидана.

Что касается Моуринью, то его контракт с итальянским клубом действует до 30 июня 2024 года.