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Дубль Родриго принес «Реалу» победу над «Челси» в ответном матче 1/4 финала Лиги чемпионов

За путевку в финал действующий победитель турнира поборется вероятнее всего с «Манчестер Сити».
Дубль Родриго принес «Реалу» победу над «Челси» в ответном матче 1/4 финала Лиги чемпионов
18 апреля 2023 23:54
автор: Александр Евграфов
автор фото: Getty Images

Футболисты мадридского «Реала» победили лондонский «Челси» в ответном четвертьфинальном матче Лиги чемпионов. Встреча в Лондоне завершилась со счетом 2:0 в пользу гостей.

В составе победителей дубль на счету Родриго (58-я и 80-я минута).

Счет по итогам двух встреч стал 4:0 в пользу «Реала», который вышел в полуфинал турнира, где встретится с победителем пары «Манчестер Сити» «Бавария».

В первом матче чемпионы Англии оказались сильнее мюнхенского клуба – 3:0.

Лига чемпионов

1/4 финала

Ответный матч

«Челси» (Лондон) – «Реал» (Мадрид) – 0:2 (0:0)

Голы: Родриго, 58, 80.

источник: «Советский спорт»
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