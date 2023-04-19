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Орлов считает, что бразильские легионеры покинут «Зенит» ради выступлений в Лиге чемпионов

По мнению комментатора, главный мотивация для иностранных игроков – это выступление в еврокубках.
Орлов считает, что бразильские легионеры покинут «Зенит» ради выступлений в Лиге чемпионов
19 апреля 2023 14:37
автор: Александр Евграфов
автор фото: РИА Новости

Спортивный комментатор Геннадий Орлов полагает, что бразильские легионеры «Зенита» могут покинуть клуб по окончании этого сезона ради того, чтобы иметь возможность сыграть в еврокубках.

«Верю ли в то, что бразильские легионеры покинут «Зенит»? Сегодня верить ни во что нельзя. Что касается игроков, логика в их возможном уходе, есть — им нужно играть в Лиге чемпионов. Они явно могут быть востребованы в Европе. А значит, «Зенит» сможет на них заработать деньги. Чего оставаться-то?» — цитирует Орлова Sport24.ru.

Напомним, что в данный момент в составе сине-бело-голубых пять футболистов из Бразилии, а именно защитники Ренан, Дуглас Сантос и Родригао, полузащитник Вендел и нападающий Густаво Мантуан. При этом хавбек Клаудиньо и форвард Малком недавно получили российское гражданство.

После 23 туров «Зенит» лидирует в чемпионате России, набрав 55 очков.

источник: Sport24.ru
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