«Акрон» сенсационно обыграл «Спартак» и вышел в финал Пути регионов Кубка России

«Акрон» на своем поле оказался сильнее «Спартака» (2:1) в матче второго этапа полуфинала Пути регионов Кубка России.
На 40-й минуте счет открыл Андрес Понсе. Удвоил преимущество тольяттинцев Никита Салтыков (45+1). Один мяч отыграл Томаш Тавареш (77).
Добавим, что на 23-й минуте заработанный игроком красно-белых Романом Зобниным пенальти не реализовал Кейта Бальде. Удар отразил голкипер Сергей Волков.
Таким образом, «Спартак» покидает турнир, а «Акрон» сыграет в финале Пути регионов КР с победителем матча «Краснодар» - «Крылья Советов».
источник: «Советский спорт»