Голкипер «Акрона» Волков признался, что был заранее уверен в победе над «Спартаком» 

Вратарь «Акрона» Сергей Волков подвел итоги матча со «Спартаком» (2:1) в рамках второго этапа полуфинала Пути регионов Кубка России.

«Не считаю себя героем. Когда отразил пенальти, вся команда поймала кураж и стремилась победить. Это круто! Еще до начала встречи было чувство, что мы одержим победу, хотя и сомнения некоторые присутствовали», — приводит слова Волкова Sport24.ru.

Добавим, что в финале Пути регионов Кубка России «Акрону» предстоит встретится с победителем встречи «Краснодар» — «Крылья Советов».

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