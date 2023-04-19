«Спартак» просто забил на Кубок России». Канчельскис разнес московский клуб за вылет из Кубка России

Бывший футболист «Манчестер Юнайтед» Андрей Канчельскис прокомментировал поражение московского «Спартака» от тольяттинского «Акрона» (1:2) во втором раунде полуфинала Пути регионов Кубка России.

«Я вообще не удивлен такому результату, их возили весь первый тайм как детей. Какое чемпионство-то вообще обсуждается? Такое ощущение, что «Спартак» просто забил на кубок», - приводит слова экс-игрока Sport24.ru.

Таким образом, «Спартак» покидает турнир, а «Акрон» сыграет в финале Пути регионов Кубка России с победителем матча «Краснодар» - «Крылья Советов».

«Спартак» проиграл «Акрону». Красно-белые бесславно вылетели из Кубка России