Футболисты «Акрона» традиционно отпраздновали победу в Кубке России, исполнив песню Шатунова 

Игроки «Акрона» после победы над «Спартаком» (2:1) в матче 1/2 финала второго этапа Пути регионов Кубка России прямо на поле коллективно спели популярную композицию Юрия Шатунова «Седая ночь».

Отметим, что такое празднование футболистов клуба Первой лиги уже стало традиционным. Таким же образом в раздевалке они отпраздновали победу над «Динамо» в четвертьфинале турнира.

Добавим, что в финальном матче Пути регионов Кубка России «Акрон» сыграет с победителем противостояния «Краснодар» — «Крылья Советов».

«Спартак» проиграл «Акрону». Красно-белые бесславно вылетели из Кубка России