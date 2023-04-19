Селюк предположил, что в «Спартаке» пытаются избавиться от Абаскаля 

Российский футбольный агент Дмитрий Селюк поделился мнением о поражении «Спартака» в матче второго этапа полуфинала Пути регионов Кубка России с «Акроном» (1:2).

«Проигрышу красно-белых не удивился. Потому что еще несколько месяцев назад рассуждал о том, что есть такое чувство, будто как-то хотят «подслить» Абаскаля. Вроде старается бедолага, но совершенно растерян, не осознает, что творится в с командой. Ближе к завершению сезона стартуют какие-то закулисные игры. Возможно, рассчитывают на смену наставника. В будущем может пройти еще ряд странных матчей», – приводит слова Селюка Rusfootball.info.

Добавим, что «Спартак» после поражения от «Акрона» покинул турнир.

В данный момент подопечные Абаскаля занимают третье место в турнирной таблице РПЛ, набрав 45 очков после 23 матчей.

«Спартак» проиграл «Акрону». Красно-белые бесславно вылетели из Кубка России