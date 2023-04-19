Кавазашвили не смог сдержать эмоций после поражения «Спартака» от «Акрона» в Кубке России

Экс-голкипер «Спартака» и сборной СССР Анзор Кавазашвили прокомментировал поражение красно-белых в матче Кубка России от «Акрона» (1:2).

«У меня просто нет слов. Я очень злой. Не могу комментировать, как бы не обидеть команду своими плохими словами. На это просто невыносимо смотреть. Позор», - приводит слова прославленного вратаря Sport24.ru.

«Спартак» покинул турнир, а «Акрон» сыграет в первом раунде финала Пути регионов Кубка России с победителем матча «Краснодар» - «Крылья Советов».